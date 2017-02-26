桌球》卡達公開賽 莊智淵準決賽輸馬龍

莊智淵闖進卡達公開賽4強。（取自國際桌總官網）

台灣桌球一哥莊智淵在本屆卡達公開賽孤軍奮鬥，8強苦戰擊敗日將丹羽孝希後勇闖準決賽，於26日凌晨遇上中國大陸的球王馬龍。這是莊智淵與馬龍暌違近3年再度於國際桌總世巡賽(ITTF World Tour)交手。

前兩局雙方互有拉鋸，但馬龍皆以11-8搶得上風。第3局開始由莊智淵領先，不過馬龍很快放開手腳，連續攻勢以11-6再下一城。到了第4局，馬龍已成功甩下莊智淵，不久拉開差距，最終以11-4、連勝4局打敗莊智淵。

(中時電子報)