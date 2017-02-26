巴菲特致股東公開信 捍衛移民對經濟貢獻
在美國總統川普（Donald Trump）採取反移民立場時，億萬富豪投資家巴菲特（Warren Buffett）今天藉由年度致股東公開信，讚揚移民以及他們對美國經濟成長的貢獻。
股神巴菲特今天發表寫給旗下龐大波克夏哈薩威集團（Berkshire Hathaway）股東的信函。巴菲特在公開信中寫道，「美國人結合了獨創性、市場體制、有才華且雄心勃勃的移民大量湧入以及法治，帶來了超越我們祖先任何夢想的富足。」
根據富比世雜誌（Forbes），高齡86歲的巴菲特是全球排名第3大富豪。他在公開信中避開提及共和黨籍美國總統川普，川普於1月20日上任。巴菲特先前支持問鼎白宮寶座的民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。
川普採取的移民政策以及大舉取締美國境內估計高達1100萬無證移民措施，引發激烈爭議。
伴隨發表的波克夏哈薩威2016年第4季以及全年獲利報告顯示，去年10至12月淨利為63億美元，較1年前成長將近15%。2016年全年淨利則為241億美元，較前一年略微遜色。1060226
(中央社)
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