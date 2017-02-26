大熱門！美民主黨主席搶破頭
敗選後的美國民主黨黨主席之爭，也上演跟國民黨黨主席選舉一樣搶破頭的戲碼。
在面臨近百年來權力大真空的嚴峻情勢下，美國民主黨全國委員會今天將選出新的黨主席，以對抗川普政府所率領的共和黨保守勢力的大集合。今天的民主黨黨主席之爭，出現前所未見的「七搶一」大熱門情況。
截至目前為止，前美國勞工部長普瑞茲(Tom Perez)和明尼蘇達州聯邦眾議員艾力森(Keith Ellison)是領先者，兩人背後各有強力支持者而互不相讓，但其他的5位參選人也不甘示弱。所有的民主黨主席候選人皆一致強調，民主黨應團結一致來對抗川普政府與共和黨保守勢力的大反撲。
民主黨執政的全美兩大城市市長，洛杉磯市長葛賽提 Eric Garcetti與紐約市長白思豪(Bill de Blasio)分道揚鑣、各擁其主。葛賽提市長支持普瑞茲，而白思豪市長則力挺艾力森。兩位重量級市長今天分別在大會上各位其支持的黨主席候選人拉票。
即將卸任的民主黨全委會主席芭芮莉(Donna Brazile)今天在全委會上指出，「這是我們黨的一個特別的日子。」當前，民主黨所面對的是共和黨掌控了白宮、參眾兩 院以及全美3分之2的州長，這是近九個世代所未見的「權力赤字」情勢。
民主黨全國委員會今天在亞特蘭大集會，將由442位具有投票權的委員選出新的黨主席。任何一位候選人必須獲得過半票數的222票才能當選，否則將進行再一輪的投票，直到有人能獲得過半票數為止。由於普瑞茲和艾力森兩人實力接近，旗鼓相當，預計，這一民主黨黨主席之爭，將會進行多輪投票。根據民主黨黨規，每一輪的投票後，得票最後一名的參選人將被淘汰出局，不得進入下一輪的投票。
(中時電子報)
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