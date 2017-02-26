NBA》杜蘭特受傷 將缺席對籃網之役
勇士隊將於台灣時間26日中午於主場迎戰籃網，4巨頭之一的杜蘭特因左手掌受傷確定不會上場，這是他本季首度缺陣。杜蘭特的左手是在前役對戰快艇時摔倒受的傷，他賽後接受檢查，球團宣布本日讓他休息1場。
位居聯盟龍頭的勇士戰績48勝9敗，對手籃網則是聯盟墊底的9勝48敗，即使少了杜蘭特應該也不會影響結果，他的位置可能由伊戈達拉暫代。杜蘭特本季轉戰勇士，得分略微下滑至25.7分，但是8.4籃板和53.9%投籃命中率皆是生涯新高，說明他的作戰效率更勝以往。
另一方面，騎士隊的詹姆斯也因生病，可能缺席26日對戰公牛的比賽。他本季已輪休3場，但新年以來還未休息過，總教練泰隆盧計畫3月會再度安排詹姆斯輪休。詹姆斯本季25.7分、7.8籃板、8.9助攻雖不及雷霆隊韋斯布魯克瘋狂，但詹姆斯投籃命中率有54%，仍是MVP等級的身手。
(中時電子報)
文章來源：@JDJohnDickinson
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