越南使館探視段氏香 確認為越南籍
駐馬來西亞越南大使館人員25日獲准探視涉及金正男案嫌犯段氏香，確認她是越南籍。段氏香表示，她受人利用，以為在拍攝搞笑短片。
根據越南外交部官網刊登的消息，越南副總理兼外交部長范平明（Pham Binh Minh）日前在菲律賓舉行的東協外長非正式會議期間，與大馬外長阿尼法（AnifahAman）接觸，要求馬來西亞盡速讓駐馬國越南大使館人員探視段氏香（Doan Thi Huong，前譯段詩芳），馬國25日同意越南大使館人員與她接觸。
駐馬國越南大使館證實段氏香為越南公民，1988年出生於南定省（Nam Dinh）。
駐馬國越南大使館人員表示，段氏香健康情況正常，她稱受人利用，以為在拍攝搞笑短片，才涉及此案。
越南外交部指示駐馬國越南大使館，要求馬國依照所在國法律規定、國際法律與慣例處理此案；同時了解相關手續，向她提供法律協助，確保維護公民的正當權益。
越南外交部指出，越南相關部門將與馬國有關單位密切配合調查此案。
北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男13日在吉隆坡機場遇刺身亡。大馬警方目前確認8名北韓人涉嫌牽連金正男遇刺案，其中1人被拘留。此外，1名持越南護照與1名印尼籍女犯嫌，據信使用速效毒物執行對金正男毒殺行動。
根據馬國警方調查，29歲的段氏香和25歲的席蒂艾沙（Siti Aisyah），在金正男臉上塗抹毒藥。
馬國警方週五表示，金正男死於VX神經毒劑，臉部和眼部被發現殘留毒物。據悉，VX神經毒劑無臭無味，是世上最毒的化學武器，只要5秒就能奪命。1060226
(中央社)
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