白沙媽400公里徒步進香起駕 3萬信眾凌晨冒雨隨行
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮天上聖母徒步進香，26日凌晨2時30分，由頭旗開路起駕南下雲林北港朝天宮刈火，滂沱大雨擋不住信眾虔誠的信仰，估計近3萬人冒雨參加，隊伍綿延數公里。今年預定以12天11夜的時間往返約400公里行程，飄忽不定的路線更添白沙媽神秘色彩。
今年徒步進香自23日凌晨放頭旗揭開序幕，26日凌晨2時30分出發，3月9日下午1時30分回宮，全程為12天11夜是近年來天數最長，相較2009的6天5夜多出倍時間，對香丁腳的考驗相對輕鬆，廟方今年與童綜合醫院合作，沿途有醫護團隨行，護持信徒的健康。
今天凌晨0時，白沙媽在廟方與縣長徐耀昌等地方政要恭迎登轎，此時雖然雨勢不斷，拱天宮周邊早被數萬信眾擠得水洩不通，台1線與西濱公路沿線也停了數公里車陣，等候2時30分出發。
通霄地區各宮廟媽祖和神明也到拱天宮為白沙屯媽祖送駕，鞭炮聲響徹雲霄有如不夜城。時辰一到，頭旗先拱天宮出發，媽祖神轎3進3出後，在信眾夾道的人潮中展開12天的徒步進香行程，預定3月2日抵北港、3日進火、9日回宮、19日開爐。
白沙屯媽祖徒步進香兼具路程最遠、行程飄忽不定等特色，更融合宗教、民俗和藝術多元內涵，獲文化部登錄為國家級無形文化資產，後續的鑽轎腳祈福、回鑾戲、吃飯擔都呈現媽祖文化的多元面貌，不僅吸引許多民俗學者專家參與記錄，也有不少國際觀光客專程體驗其信仰的魅力。
(中時)
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