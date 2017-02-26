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白沙媽400公里徒步進香起駕 3萬信眾凌晨冒雨隨行

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白沙媽400公里徒步進香起駕　3萬信眾凌晨冒雨隨行
白沙屯媽祖今天0時由廟方與地方政要護持登轎。（陳慶居翻攝）
白沙媽400公里徒步進香起駕　3萬信眾凌晨冒雨隨行
通霄拱天宮頭旗領軍南下北港進香。（陳慶居攝）
白沙媽400公里徒步進香起駕　3萬信眾凌晨冒雨隨行
白沙屯媽祖神轎3進3出後，展開12天11夜的徒步進香行程。（陳慶居攝）
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信眾夾道恭送白沙屯媽祖南下北港朝天宮刈火。（陳慶居攝）
白沙媽400公里徒步進香起駕　3萬信眾凌晨冒雨隨行
白沙屯媽祖神轎很快就淹沒在數以萬計的信眾人潮中。（陳慶居攝）
白沙媽400公里徒步進香起駕　3萬信眾凌晨冒雨隨行
估計有3萬名信眾冒雨跟隨白沙媽進香，預定3月9日回宮。（陳慶居攝）
白沙媽400公里徒步進香起駕　3萬信眾凌晨冒雨隨行
不少家長也帶著小朋友體驗獲文化部登錄為無形文化資產的白沙屯媽祖宗教文化。（陳慶居攝）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮天上聖母徒步進香，26日凌晨2時30分，由頭旗開路起駕南下雲林北港朝天宮刈火，滂沱大雨擋不住信眾虔誠的信仰，估計近3萬人冒雨參加，隊伍綿延數公里。今年預定以12天11夜的時間往返約400公里行程，飄忽不定的路線更添白沙媽神秘色彩。

今年徒步進香自23日凌晨放頭旗揭開序幕，26日凌晨2時30分出發，3月9日下午1時30分回宮，全程為12天11夜是近年來天數最長，相較2009的6天5夜多出倍時間，對香丁腳的考驗相對輕鬆，廟方今年與童綜合醫院合作，沿途有醫護團隨行，護持信徒的健康。

今天凌晨0時，白沙媽在廟方與縣長徐耀昌等地方政要恭迎登轎，此時雖然雨勢不斷，拱天宮周邊早被數萬信眾擠得水洩不通，台1線與西濱公路沿線也停了數公里車陣，等候2時30分出發。

通霄地區各宮廟媽祖和神明也到拱天宮為白沙屯媽祖送駕，鞭炮聲響徹雲霄有如不夜城。時辰一到，頭旗先拱天宮出發，媽祖神轎3進3出後，在信眾夾道的人潮中展開12天的徒步進香行程，預定3月2日抵北港、3日進火、9日回宮、19日開爐。

白沙屯媽祖徒步進香兼具路程最遠、行程飄忽不定等特色，更融合宗教、民俗和藝術多元內涵，獲文化部登錄為國家級無形文化資產，後續的鑽轎腳祈福、回鑾戲、吃飯擔都呈現媽祖文化的多元面貌，不僅吸引許多民俗學者專家參與記錄，也有不少國際觀光客專程體驗其信仰的魅力。

(中時)

關鍵字：白沙媽祖凌晨進香拱天宮
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