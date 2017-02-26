不劈腿等你回來！SJ圭賢當兵前來台最後一唱爆洋蔥

圭賢25日在台開唱，2度不捨哽咽，讓粉絲跟著掉淚。（圖／粘耿豪攝）

圭賢前一天準備到凌晨4點，演唱會全程以中文和E.L.F對答。（圖／粘耿豪攝）

南韓天團SUPER JUNIOR主唱、老么圭賢預計今年入伍服役，昨（25日）首次在台舉辦個人演唱會，全程用中文和E.L.F（粉絲名）交流，誠意十足，途中還不斷提起在他當兵的2年時間，要大家別劈腿、不要忘記他，流露不捨之情，更2度在台上哽咽落淚，讓E.L.F跟著在台下爆哭，現場滿滿洋蔥。

圭賢抒情獻唱《Blah Blah》揭開演唱會序幕，但一登場就被E.L.F發現聲音不對勁，隨後他即坦言因為下榻飯店發生火災，不慎吸到濃煙導致喉嚨不舒服，見到圭賢喉嚨狀況不好仍賣力表演，讓E.L.F相當心疼。開場曲結束後，圭賢用舊哽「你們現在收看的是？」打招呼，沒想到這回E.L.F卻以韓文回他「我男人」，讓他聽懂後害羞一笑說「好」，逗樂在場所有人。

而得知這次演唱會門票開賣3分鐘就賣光的消息，圭賢不改腹黑本性地吐槽E.L.F「怎麼不是2分鐘」，搞笑喊話要粉絲再努力，笑稱：「很久沒來台灣，我可能瘋了吧。」另外，他憶起去年2月來台辦「Super Camp」見面會，和E.L.F約定不能劈腿、要等他一事，直問大家有無遵守，得到沒劈腿的回答後，自信說「果然如此」，幽默又調皮的反應，讓E.L.F笑歪一片。

圭賢今年即將入伍，這次是他當兵前最後一次登台。（圖／粘耿豪攝）

E.L.F的小天燈海應援，讓圭賢感動落淚。（圖／Dreammaker臉書專頁）

除了拿手的抒情曲，圭賢也表演了曲風較輕快的《鋼琴森林》、《心靈淨化站》，身穿粉紅色夾克搭配可愛舞步，融化不少E.L.F的心，且除了專輯的曲目外，圭賢還把在韓國演出過的音樂劇搬來台灣，特地準備給不能到韓國看的粉絲欣賞，相當貼心。而表演最後一首《雖然愛過》時，圭賢在化身喪屍前特地寫信：「E.L.F對不起，就快離開你們了，你們要乖乖的，兩年很快就過了，謝謝妳們 我愛妳們」，巧妙傳達將入伍的心情，惹得大票E.L.F十分不捨。

而圭賢這次也準備了中文組曲《新不了情》、《那些年》、《聽海》等夯歌，尤其第一首《新不了情》唱沒幾句，看到全場E.L.F舉著「KYU（圭）」的小天燈海應援，就突然轉過身唱不下去，難得見圭賢感動落淚，E.L.F的情緒也頓時被引爆，忍不住在台下拭淚，圭賢也大讚E.L.F準備的禮物很漂亮，他很喜歡。另外，最讓大家驚豔的是，近日行程忙碌的圭賢，仍抽時間練唱林俊傑的《不為誰而作的歌》，讓大家聽得如癡如醉，可見他的用心程度。

圭賢演唱會讓粉絲又哭又笑。（圖／粘耿豪攝）

接著到了安可曲環節，圭賢不但表演SJ大隊的《Magic》和《Devil》，還跳了TWICE的《Cherr up》賣萌，嗨翻現場E.L.F。而他演唱會全程用中文和E.L.F對答，直到最後才突然問「現在可以講韓文了嗎」，笑問「你們覺得我是台灣人嗎？韓文歌唱得很好的台灣人嗎？」搞笑說：「別嚇到，我是韓國人！更驚人的是，我們有安排翻譯！」笑稱再不讓翻譯老師工作，對方就白來了。

圭賢最後也透露為了全程用中文，他前一天準備台詞到凌晨4點，當時剛好遇到飯店火災，但因還沒整理好就來不及下樓，之後想著應沒什麼問題便上床睡覺，不過到了6點，卻覺得夢中有人摀住了他的嘴，醒來就發現房間內都是煙，也因此影響到他的喉嚨，也因為如此讓他沒辦法唱好假音的部分，令圭賢感到相當抱歉。

此外，貌似有部分粉絲聽完飯店火災一事，把錯怪在工作人員身上，使得圭賢在結束演唱會的隔天（26日）凌晨，特地發文解釋整件事的緣由，表示他和工作人員、經紀人因整理演唱會台詞而錯過疏散時間，之後聽到已經鎮壓的公告，想著若從樓梯離開的話可能會吸到濃煙，他便選擇留在房間，但其他人員已遵照指示下樓，或許怕粉絲誤會，圭賢跳出來解圍「繼續和工作人員做事的我應該才是問題」，盼別造成爭議。

E.L.F大呼絕對等圭賢回來，不忘記他。（圖／粘耿豪攝）

而這次也是圭賢入伍前最後一次來台，演唱最後一首歌《在光化門》時，中、韓文交錯唱格外有感，尤其圭賢一直捨不得唱出最後一句歌詞，泛淚地哽咽道別E.L.F「我一定回來台灣，不要忘記我」，再度引爆台下E.L.F淚點，讓大家哭成一片，而這又哭又笑的演唱會也在此片掌聲和不捨聲中畫下完美句點。

(專題報導)