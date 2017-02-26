MLB》復活好兆頭 哈波春訓首打席開轟
上季歷經生涯最低潮的國民強打哈波，今年春訓的首打席就敲出全壘打！他面對大都會投手吉爾馬丁，逮住第1顆球就揮出右邊方向的陽春彈。第2次上場則擊出一壘安打，2支2的好表現，為本季寫下好兆頭。
去年4月哈波也在開幕戰首打席開轟，勇士主場球迷在他被介紹出場時就狂噓他，他上場之後也繼續被噓，然而可恨的哈波還是揮出了全壘打。接下來的球季哈波雖然沒能延續首戰的氣勢，但他依然成為聯盟最令人懼怕的打者，從他獲得聯盟最多的20次敬遠四壞球就能說明這一點。
哈波到底有多恐怖？事實上除了菜鳥球季沒參加開幕戰以外，他2013年首次開幕戰就揮出雙響炮，生涯4次開幕戰總計4支全壘打，開幕戰已經成了他的全壘打練習場。
季外哈波增重了15磅(約6.8公斤)，他說感覺自己變得強壯了。至於去年陷入低潮，哈波數日前表示他已經知道打不好的原因，雖然他不肯說是什麼原因，但他有信心能夠解決。
(中時電子報)
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