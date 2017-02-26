金正男遭毒殺 大馬封鎖航廈全面清理
北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男，於將近兩週前在吉隆坡國際機場遭致命神經毒劑毒殺，穿著危險物質應變服的馬來西亞民防人員今天凌晨封鎖暗殺現場，展開全面搜索清理。
戴防毒面具和配備特殊偵測裝備的團隊，於26日凌晨抵達吉隆坡國際機場第二航廈，鑑識專家和馬來西亞原子能委員會官員也隨同抵達。
金正男於2月13日在機場遭暗殺，大馬當局24日披露，金正男遭VX神經毒劑殺害。這種劇毒人造化學戰劑，被聯合國歸類為大規模毀滅性武器。
外洩的監視錄影畫面顯示，兩名女子被目睹到朝金正男臉上塗抹液體，45歲的金正男其後出現抽搐，於送醫途中不治。
出境大廳的大片區域被警用膠帶圍起來，準備進行長達1小時搜索，尋找劇毒毒物的殘跡。一些好奇的旁觀者在旁注視。
預定稍後搭乘國內班機的21歲學生薩費克（Hariz Syafiq）表示，「是的，我有點擔心。為什麼他們不隔離整座機場。這有點詭異。」
大馬全國總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）24日表示，專家將徹底清理發生攻擊的機場航廈，以及遭拘押2名女嫌曾到過處所，確保毒物不會對大眾構成任何危險。1060226
(中央社)
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