海德堡汽車衝撞行人事件 1死2傷

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德國檢方和警方發表聯合聲明說，1名男子今天下午在德國西南部城鎮海德堡（Heidelberg）開車衝撞一家麵包店外人群，造成3人受傷，重傷的73歲德國老翁在醫院傷重不治。

警方表示，另外兩名傷者分別是32歲的奧地利男子和29歲的波士尼亞-赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina）女子，兩人於送醫治療後已出院。1060226

(中央社)