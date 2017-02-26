北部宜蘭溼冷低溫11度 出遊注意保暖

中央氣象局表示，今天受大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，北部地區及宜蘭仍屬溼冷天氣，中部以北及宜蘭最低溫約攝氏11到13度，提醒民眾注意保暖。

台灣北部、東北部地區有雨，中部、東半部地區、南部山區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨。其他地區為多雲到晴。

氣象局指出，今天仍然受到大陸冷氣團及華南雲雨區東移的影響，水氣上較昨天稍減，但北部地區及宜蘭仍屬溼冷的天氣型態，下雨的情況還是比較明顯一些，中部及花東地區以多雲的天氣為主，偶有短暫雨，南部地區陽光露臉，僅山區有局部短暫雨。

溫度方面，大陸冷氣團影響下，預計中部以北及宜蘭最低溫約11到13度，南部、花東低溫約15到17度，尤其北部地區及宜蘭一整天最高溫也只有15、16度，提醒民眾保暖，中部及花蓮高溫約17到21度，南部及台東由於陽光露臉，高溫可來到24至27度。

氣象局提醒，二二八連假期間東北風偏強，沿海空曠地區及外島容易出現較強陣風，特別是今天晚間到明天清晨，會出現9到10級強陣風，海面上的風浪也較大，海邊活動一定要特別注意安全。1060226

(中央社)