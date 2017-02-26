北台天氣濕冷 南部陽光露臉 北北基大雨特報

今北部及宜蘭仍屬溼冷的天氣型態。(中時資料照)

氣象局對北北基發布大雨特報。(圖截自中央氣象局)

(06:32更新淡水低溫)受到大陸冷氣團及華南雲雨區東移的影響，北部及宜蘭仍屬溼冷的天氣型態，雖然水氣上較昨天稍減，但下雨的情況還是較明顯，氣象局清晨也針對北北基發布大雨特報。中部與花東則為多雲的天氣，南部天氣好，僅山區有局部短暫雨。

溫度方面，今晨最低溫為淡水的11.4度，北部及宜蘭今一整天最高溫也只有15、16度，保暖的工作仍須做足，中部及花蓮高溫約17到21度，南部與台東則因陽光露臉，高溫可來到24至27度。

根據中央氣象局資料顯示，明天開始到週三隨著大陸冷氣團的減弱，氣溫會逐漸回升，不過北台整日天氣仍較偏涼，而中南部則是白天舒適、清晨夜晚氣溫仍較低的天氣。迎風面天氣仍不穩定，北部及宜花地區還是有些短暫雨，其他地區則大致為多雲到晴。

到了週四(2日)至週五(3日)，隨著新的一波大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫又會再度下降，其他地區早晚的溫度也會較低一些。這波冷空氣目前預估水氣是較為偏少的，只有迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部仍維持多雲到晴，日夜溫差較大的天氣型態，週六(４日)白天開始大陸冷氣團減弱，氣溫回升。

空氣品質方面，今高屏地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)