NBA》差點被交易 羅斯仍想續留尼克
尼克隊「飆風玫瑰」羅斯之前飽受交易傳言困擾，交易大限截止後讓他寬心不少。經紀人阿姆斯壯(B.J. Armstrong)在電台上表示，羅斯不介意尼克隊曾想賣掉他，也不計較球隊打得跌跌撞撞，他很希望能續留尼克。
阿姆斯壯說：「羅斯喜歡紐約，他在這裡很自在。」他認為交易傳言很正常，「這是在商言商，如果沒有球隊想要買你，那才是個問題。」雖然挺過了交易傳言，但羅斯的5年9400萬美金合約即將到期，今夏他的去向又將成為話題。
尼克隊在交易大限前曾向灰狼喊出以羅斯交換盧比歐(Ricky Rubio)的提議，但是盧比歐的合約還有兩季多，最後灰狼不打算將他送出。阿姆斯壯說：「羅斯沒被交易是因為他的合約即將到期。」灰狼確實需要即戰力，但也沒把握留住羅斯。
當初是總裁「禪師」傑克生作主將羅斯買來的，羅斯也證明了他的身手與前兩季相比都沒有退步。儘管羅斯的防守並不出色(場上防守評比111.8, 全隊倒數第2)，但起碼與安森尼差不多(場上防守評比111.7, 倒數第3)。
本季除了之前蹺班的那一戰，羅斯也打了49場比賽，沒有再出現令人擔心的重大傷病。除了每場17.6分的火力輸出，羅斯的三角進攻究竟打得如何，也只有禪師自己才知道。尼克是否該續簽羅斯？屆時又是禪師要大傷腦筋的問題。
(中時電子報)
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