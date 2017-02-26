台中教大培育師資及創新人才 教學國際化

台中教育大學參加大學博覽會頗受學子青睞。（陳淑芬攝）

定位為「以師資培育為根本，以新興專業為特色」的台中教育大學，不但是師資培育的重點大學，推動國際化教育，教、學與國際接軌，推動國際學術交流，鼓勵學生跨國學習及校園國際化，104學年度全校有外籍生282人、境外交換生約200人。

台中教育大學參加大學博覽會，以兼具文理特色、教育研究及師資培育功能，並培育產業創新發展的管理人才的特點受學子青睞。台中教育大學設有「教育學院」、「人文學院」、「理學院」及「管理學院」，大學部、碩博班等總學生人數約5000多人。

校方透過推動國際學術交流，鼓勵學生跨國修雙學位，在畢業時就能同時拿到兩國學位；甄選交換生到姊妹校修習學分；推動補助學生到國外進修、短期遊學、參與國際競賽及活動、出席國際會議，並延聘國外學者獎學、舉辦國際學術研討會等做法。

為獎勵學生參與國際競賽與活動，台中教育大學規劃獎助學金補助學生，104年補助20名學生到國外交換學習、超過70名學生到國外遊學或參訪；每年選派國際志工到國外服務。105年國際志工社僑校服務團2團都榮獲總統召見。在教育部推動「學海飛颺」、「學海築夢」計畫，台中教育大學在105年協助18名學生一圓海外實習夢。

台中教育大學發展國際化教育，為營造國際化校園協助學升學習外語，推動配駐外籍教師免費指導學生、成立華語中心、英語自學中心及舉辦國際研討會等。104學年度有外籍生282人、境外交換生約200人；105年的全國姊妹校165所，都是經教育部認可的精英來台留學計畫連盟學校。

(中時)