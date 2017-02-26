2月26日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

中正紀念堂推去蔣化

文化部長鄭麗君昨（25）日召開記者會表示，將從法制面推動中正紀念堂轉型，目前先停播〈蔣公紀念歌〉，將威權統治者意象鮮明商品（公仔、文具、生活用品等）下架，並將中正藝廊、介石廳、瑞元廳等場所更名。一連串措施被解讀為「去蔣化」，引起朝野熱議。

台中 大博會 中亞聯大最夯

「2017大學博覽會」今天邁入最後一天，現場熱鬧滾滾，參展的50所大專院校與單位，經過2天展出後，由亞洲大學與中國醫大組成的「中亞聯大」、國軍人才招募中心、東海大學、清華大學及中原大學，名列考生詢問度最高的學校前5名。

警消急破門 員工阻擋︰要等鑰匙

北市五星級飯店晶華酒店，昨天凌晨B1精品街的排煙機房起火，由於濃煙不斷向上竄升，飯店緊急疏散348名房客，所幸無人傷亡。但當警消趕赴現場時，飯店人員還說要拿鑰匙來開門，心急如焚的警消人員大喊：「你還有選擇喔？」直接破門衝進火場。

蘋果日報

離譜 9警弄丟人犯 瞞檢察官10小時

縱虎歸山！刑事局中部打擊犯罪中心上周四向檢方借提服刑中的男子黃俊傑到南投埔里山區取槍，不料黃男在9名幹員押解下，於下午6時離奇滑落250公尺深山谷，警方求援但因裝備不足，隔天上午8時大批搜救人員抵達才垂降山谷搜尋，結果黃男已不見蹤影；離譜的是，警方僅向檢方回報黃男「墜谷」，檢察官在警方已知黃男落跑近10小時後才知嫌犯脫逃，簡直氣炸，已分案偵辦警方是否疏縱人犯。

連假首日 國道慘塞10小時

二二八連假首日國道塞爆！南下車潮從早塞到晚，國1湖口到竹北長達10小時車速都僅10公里，有民眾搭客運從台北到台中竟花4個多小時，痛批塞車情況比過年還嚴重，還有網友po文哀號，台北到新竹湖口就卡了2個半小時，「膀胱快爆了」；交通部長賀陳旦昨南下視察也被塞在國道上，行程最長被延誤2個多小時，他坦言車比預期多。

郭明良竟辯「論文沒造假」

台灣大學生化科學研究所教授郭明良團隊涉論文造假，台大教評會前天深夜決議解聘郭明良，並認定共8人違反學術倫理，給予不同程度處置。郭明良昨打破沉默發表聲明，但竟稱調查委員會作出結論證明他未造假，他會持續提供證據釐清真相。台大昨不評論郭的聲明，學界則批郭說法讓人無法置信、至今仍不認錯。教育部和科技部指將持續調查此案。

聯合報

香港特首選舉 開戰！

香港特首選舉，參選人曾俊華昨天上午到灣仔選舉事務處，遞交已獲一百六十個選委提名的報名表，成為第一位報名參選者，如獲確認，他將成為候選人，搶得頭香。曾俊華是前任財政司長，也是香港回歸後任期最長的財政司長，今年一月中辭職，隨後宣布投入特首角逐。

川普封殺特定媒體 對立加劇

美國川普政府與媒體之間的對立關係日益嚴重。白宮發言人史派瑟廿四日在白宮辦公室舉行非正式記者會（off-camera press briefing），刻意不邀請有線電視新聞網（ＣＮＮ）、紐約時報、洛杉磯時報、Politico等媒體參加，引發外界譁然；美聯社與時代雜誌以缺席表示抗議，華盛頓郵報則以「震驚」 （appalling）形容白宮的做法。

傳整合？ 郝吳陣營唱不同調

國民黨主席改選六家爭鳴，由於第二輪選舉恐勢在必行，去年黨主席補選期間，曾一度要禮讓合作的國民黨副主席郝龍斌與前副總統吳敦義，黨內近日傳出，目前雙方陣營仍持續在談整合，但郝龍斌陣營強調，不可能再讓；吳敦義陣營則說，樂觀其成。

自由時報

聘中國太子黨當門神？ 美查花旗

華爾街又一家大銀行涉及海外行賄高官權貴而遭美國監管機構調查！花旗集團（Citigroup）週五申報文件揭露，美國證交會（SEC）等機構正在調查該銀行與外國政府官員有關的人事聘用作業。《華爾街日報》先前曾報導，除了摩根大通聘僱中國高官權貴子女「太子黨」、涉以人事聘用交換業務之外，花旗等七家大銀行都遭到類似調查。

政院廣徵政治檔案 高達300公尺

今年是二二八事件七十週年，為實踐轉型正義，釐清歷史真相，行政院已核定「政治檔案清查、徵集與整理計畫」，國發會檔案管理局並擴大徵集各公務機關持有的戒嚴時期二二八與白色恐怖事件、美麗島事件的政治檔案，目前完成逾七十個公務機關，包括國防部與法務部等部會的檔案移轉，堆起來達三百公尺高，所徵集到的檔案相當可觀。

日防衛省智庫：加強台灣防衛力 有助地域安定

日本防衛省所屬的「防衛研究所」廿四日公佈以「持續變化的兩岸關係」為主題的年度報告「中國安全保障報告二○一七」，報告分析指出，中國對台軍事壓力「自冷戰期以來從未中斷」，對蔡英文政府的軍事壓力今後仍會繼續增強。報告也認為，台灣的戰略地位重要性增大，「加強台灣防衛力有助於地域的安定」。

(中時電子報)