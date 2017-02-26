NBA》終於盼來了 D威決定加盟騎士

前小牛控衛戴隆威廉斯(左)即將加盟騎士隊。(美聯社資料照)

騎士隊叨念老半天的「替補控衛」終於等到了，一如日前的傳言，小牛隊在釋出了戴隆威廉斯(Deron Williams)之後，他已經通知騎士隊，即將在美國時間周一以最低薪資簽約，騎士只要90萬美金就可搞定薪資與豪華稅。

32歲的戴隆威廉斯過去在小牛打得很不愉快，在交易大限一過就立即被球隊釋出。他雖然已經不是過去那個場場20分、10助攻以上的明星控衛，不過仍穩居先發地位，本季場均13.1分、6.9助攻，以騎士只需要一名減輕厄文負擔的「替補控衛」來說，戴隆威廉斯顯然是不可多得的人選。

對於小牛隊而言損失不大，他們與戴隆威廉斯的合約原本就只有1季；至於戴隆威廉斯，這也是他一搏總冠軍的最好機會。騎士總教練泰隆盧打算於3月開始讓主力球員輪休，由於戴隆威廉斯具有先發的戰力，可以補強輪休出現的缺口。

(中時電子報)