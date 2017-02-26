NBA》終於盼來了 D威決定加盟騎士
騎士隊叨念老半天的「替補控衛」終於等到了，一如日前的傳言，小牛隊在釋出了戴隆威廉斯(Deron Williams)之後，他已經通知騎士隊，即將在美國時間周一以最低薪資簽約，騎士只要90萬美金就可搞定薪資與豪華稅。
32歲的戴隆威廉斯過去在小牛打得很不愉快，在交易大限一過就立即被球隊釋出。他雖然已經不是過去那個場場20分、10助攻以上的明星控衛，不過仍穩居先發地位，本季場均13.1分、6.9助攻，以騎士只需要一名減輕厄文負擔的「替補控衛」來說，戴隆威廉斯顯然是不可多得的人選。
對於小牛隊而言損失不大，他們與戴隆威廉斯的合約原本就只有1季；至於戴隆威廉斯，這也是他一搏總冠軍的最好機會。騎士總教練泰隆盧打算於3月開始讓主力球員輪休，由於戴隆威廉斯具有先發的戰力，可以補強輪休出現的缺口。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。