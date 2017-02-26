虎尾科大重視實務 產學合作密切

虎尾科技大學在大學博覽會展示由學生研發的多旋翼機，吸引學生探問。（陳淑芬攝）

虎尾科技大學前身為台灣三大工專之一的雲林工專，創校著重機電工程領域，已發展成發展精密機械、電機整合技術，在發展「工業4.0」及「生產力4.0」都具有深厚的優勢及實力，24日在臺中大學博覽會中展示由學生研發的多旋翼機，吸引學生探問。

虎尾科技大學推動校際合作，與台北科技大學、高雄應用科技大學組成「生產力4.0」大學聯盟，結合三校資源培育業界人才。虎尾科大著重實作，建置結合科技、工藝及設計的跨領域微創特區，整合資源及人力打造符合Ｍaker教育精神的自造者基地。

此外，虎尾科大與中部工具機及機電業者建立密切合作的關係，例如，亞崴機電、立鉅科技、永進機械、程泰機械、友嘉實業及宏全國際等企業都有實習相關合作。

虎尾科大指出，不少企業投入產業學院基金，作為產學合作及培育人才的經費，學生參與產學合作案，可獲得獎助學金及研究經費每月3000元到1萬5000元不等。其中，友嘉公司每年提供6名學生到德國展開師徒制的實習，也為公司培育人才。

虎尾科大的機械群及電機群頗受高職生青睞，其中，飛機系是國立科大唯一以飛機維修為主的科系，以105年入學新生為例，以台北大安高工、台中高工、彰化師範附屬高工及松山工農的畢業生為主。

虎尾科大針對所招收的高中生推出教學卓越計畫，在開學前集結作製圖、加工、會計及電機等專業實務訓練一個月，此外，希望拉近高中與職校畢業學生在專業上的差距。

(中時)