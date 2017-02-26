南開科大著重多元發展 學生參賽表現傑出
南開科技大學以培育務實的專業技能及創新知識等教育理念，連續11年榮獲教育部卓越大學獎勵，領先中部各科大，獲教育部再造績優計畫獎勵6600餘萬元，在福祉科技、觀光餐飲、車輛技術及綠色產業等多元發展，學生在各項大賽表現亮眼。
南開科技大學在台中大學博覽會中由餐飲科學生現場製做鬆餅，提供參觀民眾試吃，吸引參觀學生現場排隊，頗具人氣。
南開科技大學的學生參加各項競賽成績表現亮眼，機械系參加2016年全國學生氫能車競賽獲得亞軍；應外系學生劉欣穎榮獲2015年台灣區全球城市小姐；自動化系榮獲「2016亞洲智慧型機器人大賽」大專院校組自走車相撲第一名；2016年台北國際發明展「粉體定量機」榮獲金牌獎，近年師生專利作品榮獲15金、12銀及14銅。
南開科技大學有工程學院、電資學院、管理學院民生學院等4個學院、16個學系，著重福祉科技、觀光餐飲、車輛技術及綠色產業等多元發展。
福祉科技與服物管理方面，因應高齡化社會，培育具備「生命關懷精神」及「福祉專業技術」人才；觀光休閒餐飲方面積極整合觀光休閒產業、建立觀光休閒與餐飲服務品質驗證機制、設計觀光美食套裝行程，並協助新興休閒與餐飲產業經驗。
在車輛技術研發方面，積極投入先進車輛技術、汙染排放控制、車輛電子控制及替代燃料系統等研發；綠色產業技術方面，積極發展綠色科技，包含綠色能源、節能技術及綠色加工等綠色科技。
(中時)
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