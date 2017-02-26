臺科大與臺師大世界大學排名亮眼 學子青睞

臺灣科技大學、臺灣師範大學與台灣大學組成「國立台灣大學系統」，三校的學生可跨校修課。臺科大與臺師大均在QS世界大學排名表現優異，臺科大在2015年名列全世界排名第260名；臺師大在105年名列全世界排名第310名，在大學博覽會中都是高詢問度學校。

臺科大在1974年設立，前身是臺灣工業技術學院，發展主軸定為「多元卓越」、「科技整合」、「知識創新」及「全人教育」等，朝向「國際化應用研究型大學」發展，積極與國際學術研究機構合作，提高學校競爭力。

臺科大在全球的大學排名表現亮麗，2015年獲得英國QA高等教育機構的全世界最佳大學排名為260名，排行在全國各大專院校為第5名；2015年泰晤士報世界大學排名為第333名；在德國IF紅點設計獎排名為全球第一。

為推動國際化教育，臺科大設有「遴選優秀學生境外研習獎助辦法」，每年提供優秀交換學生獎學金；學校交換生及跨國雙學位機制等遍及各國。此外，並規畫獎助學金多達270項，校內的工讀機會充足，平均每年發放學生工讀金超過2000萬元，另設有學生急難就學補助。

臺師大推動國際化的成果豐碩，泰晤士報高等教育特刊在2016全球最佳大學排名中，臺師大在「國際化程度」部分，拿下臺灣學校的最高分。臺師大目前在國際有315所姊妹校，其中有33所世界百大名校，學生擁有雙聯學制、交換生、訪問生及海外短期語言學習與實習的機會。

學聯學制多元也是臺師大的特色，目前型態有「3+2學碩雙聯」、「2＋2學是雙聯」、「1＋1碩士雙聯」，臺師大與芬蘭奧盧大學、美國密蘇里大學哥倫比亞校區等19校，簽訂有28個雙聯學制合作協議。

臺師大師資生名額每學年約1000名，應屆師資生通過教檢考試的及格比例，在104年為84.85％、103年為88.03％，都遠超過全國的平均數，在102年到104年期間有1695人取得教師證照。

(中時)