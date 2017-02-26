金正男遭毒殺 大馬封鎖航廈清理可能殘毒

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北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男日前在馬來西亞吉隆坡國際機場遭毒殺。（右圖，摘自新海峽時報網站）

北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男日前在馬來西亞吉隆坡國際機場遭毒殺，馬來西亞政府為徹底清理可能仍殘留毒物，今天凌晨封鎖暗殺現場，民防人員展開全面搜索清理。

據中央社報導，馬來西亞戴防毒面具和配備特殊偵測裝備的人員，於26日凌晨抵達吉隆坡國際機場第二航廈，鑑識專家和馬來西亞原子能委員會官員也隨同抵達。

馬來西亞政府24日披露，金正男遭VX神經毒劑殺害。這種劇毒人造化學戰劑，被聯合國歸類為大規模毀滅性武器。目前警用膠帶圈圍出境大廳的大片區域，專家將徹底清理發生攻擊的機場航廈，以及兇嫌曾到過處所，確保毒物不會對大眾構成任何危險。

(中時電子報)