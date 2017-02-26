大馬宣布 吉隆坡國際機場安全無虞

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大馬衛生部長今天說，解剖結果顯示，神經毒劑造成「非常嚴重癱瘓」導致北韓領導人金正恩的同父異母兄長金正男喪命。此外，警方已完成全面搜索案發航廈作業，宣布安全無虞。

衛生部長蘇巴馬廉（Subramaniam Sathasivam）說，大馬化學單位認定是VX神經毒劑，證實了醫院的解剖結果。解剖結果顯示，化學藥劑造成非常嚴重癱瘓，於「極短時間內」導致死亡。他又說，高劑量VX神經毒劑能迅速致死。

自從金正男於2月13日遭暗殺身亡以來，已有成千上萬旅客進出吉隆坡國際機場，機場內無任何區域被封鎖，也未採取任何保護措施。蘇巴馬廉說，截至目前未傳出有任何人因該劇毒引發不適。

但警方於25日晚表示，將會對案發航廈展開全面搜索清理，確認是否有殘留VX。

清理作業於26日凌晨約2時展開，包括警方核生化團隊成員和消防部門危險物質應變單位以及政府原子能委員會官員等參與。雖然VX不具放射性，但輻射單位和原子能委員會也加入以防萬一。

領導這項調查的警官阿布杜（Abdul Samah Mat）表示，歷經兩小時全面搜索後，末偵測到任何危險物質，並宣布案發航廈未受到任何危險物質汙染，是「安全區域」。1060226

(中央社)