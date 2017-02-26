美運動女裝品牌Lucy 年底將關門

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創立迄今17年，以女性各種運動、瑜伽服飾為主打商品一度掀起流行風潮的Lucy Activewear，今年底將關閉全美各地分店，並將併入戶外運動服飾品牌North Face。

1999年，耐吉（Nike）高層主管出身的創業伙伴，聯手在波特蘭推出名稱為「露西」（Lucy）的女性瑜伽、運動服飾。

剛開始「露西」純粹走網路商店路線，2002年開始開設實體商店，公司名稱後來從Lucy.com改為Lucy Activewear，企業總部在2010年也從俄勒岡州搬到加州。根據統計，目前Lucy Activewear在全美約有60家分店。

Lucy Activewear在24日對媒體證實，今年底將關閉全美各地分店，並將併入戶外運動用品品牌North Face。

2007年8月，總部位於北卡羅來納州的VF集團（VFCorporation）以1億1000萬美元的價格買下了Lucy Activewear。VF集團旗下擁有的品牌之一，就是North Face。

Lucy Activewear發言人德茲迪西（Dawn Dzedzy）指出，關閉店面的原因之一，在於面臨其他女性運動服飾品牌例如Athleta以及Lululemon的競爭壓力。

德茲迪西進一步表示，就以過去8年這段期間來看，女性運動服飾這個領域競爭非常激烈，不但要面臨既有品牌的挑戰，還有來自新興品牌的競爭，許多成衣品牌更是積極開發運動服飾。

目前全美各地的Lucy Activewear分店，在今秋之前都仍將繼續正常營運，並且持續進貨。德茲迪西表示，依照各個店面租約到期時間不同，到了2017年底或2018年初，所有店面都將陸續關閉，Lucy Activewear網站今年底同樣將結束營運。

Lucy Activewear表示，全美員工均已於23日晚間收到公司即將關店的通知。1060226

(中央社)