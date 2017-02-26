這律師說了這些話 讓司法院、法務部怒了
律師張靜昨日投書媒體，表示以自己在司法界、律師界超過36年的資歷與經驗，法官或檢察官還會收錢的大概在5%至10%之間，張靜的投書引起司法部與法務部的不滿，分別發新聞稿表達不滿，抗議這是莫須有的指控。
台灣陪審團協會理事長張靜在《上報》以「陪審制是台灣司法界除屎的良方」為題投書，內容寫道，「過去稱昏官，現在稱恐龍的恐怕至少占司法官一半以上」、「台灣過去在國民黨威權統治之下，法院是國民黨開的，所以有不少的打手（鷹犬）法官及檢察官，為了升遷，幹了許多壞事。」、「如今揣摩民進黨上意的法官、檢察官也陸續產生，不論為那個政黨服務，都是打手司法官，都該想辦法不要讓他們的手伸入司法界。」
對此，司法院PO出新聞稿表達不滿，認為若張靜有實例或實據，可以依法檢舉，屆時將會嚴辦，絕不寬貸，但如果張靜只是為了推動陪審制，不惜以詆毀法官的清廉丶能力與審判獨立為手段，混淆視聽，這點絕難苟同。
另外，法務部在凌晨也發布新聞稿痛批張靜的說法是莫須有指控，表達強烈抗議。法務部指出，張律師若有具體事證，應循正當程序向檢調廉政機關舉發，但卻以個人臆測方式，擅以數據化為投書的指述，不僅無助於司法改革，甚至嚴重傷害司法，這種假藉司法改革利用媒體放話方式，不但傷害檢察體系，也打擊了司法形象。
(中時電子報)
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