就是狂！俄軍演連射12枚S-400導彈

俄羅斯防空部隊連繼發射12枚S-400導彈，宣示正式戰鬥值勤。 (圖取自/維基百科)

S-400導彈 軍演

俄羅斯防空部隊在今年1月間完成武器換裝，並進行S400防空導彈發射訓練，大手筆連繼發射12枚S-400導彈，宣示裝備有S-400防空導彈系統的部隊正式開始戰鬥值勤。

俄國防部新聞局發佈公告說，拱衛俄首都及附近城市安全的中央區空天部隊已完成裝備升級，用俄目前最先進的S-400防空導彈系統替換上一代S-300 PM系統。俄國防部說，在此次換裝後，今年還將有4套S-400系統交付俄空天部隊，執行戰鬥值勤任務。S-400防空導彈系統部署在莫斯科，可為當地軍事、工業、能源、通信等領域的重要戰略目標提供技術先進、成體系的防空安全保障。

據了解，中國大陸已採購6個S-400飛彈營，每個營配備8套飛彈系統，交易金額估計接近30億美元，今年第一季開始交貨。傳S-400型飛彈計畫部署在大陸華東（東海）及華南（台海）沿海，由於其最大射程達四百公里，台灣全境都在其打擊範圍內，將嚴重衝擊我國防安全。

(中時電子報)