「聊天内容露骨」 正宮揭《瑯琊榜》女星當小三始末
大陸女星張棪琰因在《瑯琊榜》飾演長公主一角走紅，近日卻傳出和《歡樂頌》男星張陸搞不倫，正宮邵思涵還在微博痛罵她「勾引人老公不夠，還要到公共平台來聊騷」，事後張陸發聲明稱對婚姻忠誠，並已協議離婚，今(26日)凌晨，邵思涵再次回應出軌事件，「除了不甘心，更多的是羞愧與難堪。」
張棪琰與前夫生下一子一女，離婚後重返演藝圈，卻被爆不倫醜聞，正宮更痛批她「自己婚姻失敗，又來拆散別人家庭，你讓你女兒學你做小三啊」，不過張陸事後發聲明，表示兩人是性格和溝通問題，才協議離婚，表示自己對婚姻忠誠，問心無愧。
26日凌晨，邵思涵在微博發長文，表示要為三年婚姻畫上句號，並說以這種方式告別，「除了不甘心，更多的是羞愧與難堪」，她透露當初結婚時，雖然夫妻倆窮但很快樂，在張陸事業低潮時，她陪伴在身邊，後來他拍了部大戲，回家卻說公司要求別公開婚姻，邵思涵為了支持他工作照做。
但那之後她明顯感覺到丈夫變了，常消失聯絡不上，一家人團聚也不斷拿手機聊天，直到她發現老公和另一女子的聊天記錄，「内容露骨，讓我至今都羞於啟齒」，但她為了家庭完整忍耐，但對方離婚心意以決，她只能答應，離婚後當天回家收東西，又看到露骨簡訊，讓她一時氣憤，才發微博公開家醜。
但她對自己輕率行為感到抱歉，也對那位女士說的粗魯言詞致歉，「有人說，任何婚姻的破裂，都是雙方合力的結果，也許在婚姻中，我也有很多做的不夠好的地方，但過去三年間，我的零尊嚴、無下限的忍讓，是不值得任何人尊重、效仿的。」
(中時電子報)
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