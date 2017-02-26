海德堡汽車衝撞人群1死2傷 似無關恐攻
德國警方表示，德國西南部城市海德堡（Heidelberg）今天下午發生汽車衝撞人群造成1死2傷，肇逃的汽車駕駛於中彈後被捕，警方並稱，這不像是一起恐怖攻擊事件。
於衝撞行人後，開車的35歲德國男子在繁忙市中心街道持刀徒步逃離，但其後被追捕的警官開槍擊中受重傷。
警方說，在事件中重傷的73歲德國老翁，稍後於醫院傷重不治。警方發表聲明說，另外兩名傷者分別是32歲奧地利男子和29歲波士尼亞-赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina）女子，兩人於送醫治療後已出院。
英國廣播公司（BBC）報導，嫌犯行凶動機不明，但警方表示，「在當前調查階段，無任何跡象顯示那是恐怖行徑。」
警方在目擊者協助下，在一座游泳池附近追上嫌犯。警方說，嫌犯於逮捕過程中，中彈受重傷，目前在海德堡一家醫院接受治療，無法接受偵訊。
德國「畫報」（Bild）報導稱，嫌犯罹患精神毛病，但當局未對此說法置評。
「萊因內卡報」（Rhein-Neckar-Zeitung）報導，嫌犯於紅燈號誌前停下，轉綠燈時油門踩到底，高速衝撞人群後撞上一根柱子。
去年12月19日，1名突尼西亞人涉嫌開卡車衝入柏林一處人潮擁擠耶誕市集，造成12人喪生，嫌犯於數天後被義大利警方擊斃。自從發生那起事件後，德國一直處於高度警戒狀態。
柏林的卡車攻擊事件令人憶起法國蔚藍海岸城市尼斯（Nice）去年7月發生的恐攻事件，當時1名同情伊斯蘭國組織（IS）的突尼西亞人開貨車衝撞人群，造成86人喪命。1060226
(中央社)
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