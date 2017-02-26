陸擴大紀念228 林濁水：反國民黨又反台獨
北京日前宣布要擴大紀念228事件，並將228定性為「台灣同胞反抗專制統治、爭取基本權利的一個正義行動，是中國人民解放鬥爭的一個部分」。前立委林濁水今日在專欄表示，北京釋放既反國民黨又反台獨的訊息，呈現什麼様的對台新戰略，國民黨已經失去感受能力，但民進黨恐怕得好好當一回事地面對。
林濁水指出，中共紀念228的態度往往隨著對國民黨統戰策略的不同，一再調整轉變，北京今年突然擴大紀念228實在很不尋常，但其實仍有幾個軌跡可循。其一是去年7月中共創黨95週年紀念大會上，習近平說「中國共產黨替中華民族作出了偉大歷史貢獻，其中包含推翻國民黨反動統治」。
再者，近2年來，北京刻意疏遠兩岸買辦家族；2014、2016兩次大選都不肯向國民黨伸出援手；在馬來西亞一點不客氣地給馬英九、洪秀柱排頭吃等。
林濁水認為，當前處境空前艱困、企盼北京拉拔的國民黨，卻未感受到北京釋放的訊息，一個黨老不願誠心立足台灣，只以對岸可恃而驕，落得如此，何足為憐。
(中時電子報)
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