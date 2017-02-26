潘政琮73桿 本田高球賽3輪並列32

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台灣高球選手潘政琮在本田菁英賽第3輪打出2鳥、5柏忌的73桿，3輪合計207桿成績，讓排名下滑到並列32名。

美國職業高爾夫協會巡迴賽（PGA tour）總獎金640萬美元（約新台幣1億9392萬元）的本田菁英賽（Thw Honda Classic），當地時間23日起在美國佛羅里達進行4回合共72洞賽事。

面對由「金熊」尼克勞斯（Jack Nicklaus）設計的PGA國家俱樂部（冠軍球場），即PGA National（Champion），因有大片水塘而被稱為「金熊陷阱」的第15洞到第17洞，潘政琮首輪全以平標準桿安然度過，打出5鳥、1柏忌的66桿並列第5，次輪在第15洞吞下柏忌，打出3鳥、1鷹、3柏忌的68桿，並以兩輪合計低於標準桿6桿，以134桿成績並列第5，輕鬆獲晉級。

第3輪比賽，潘政琮遭遇亂流，只抓下2隻小鳥，卻吞下5個柏忌，打出高於標準桿3桿的73桿，3輪合計低於標準桿3桿的207桿成績，讓排名下滑到並列32名。

美國選手佛勒（Rickie Fowler）前兩輪都打出66桿，第3輪抓下5隻小鳥，沒吞下任何柏忌，打出低於標準桿5桿的65桿，3輪合計低於標準桿13桿的197桿獨居領先。1060226

(中央社)