八里左岸新地標 婚紗廣場打卡聖地

新北市政府在八里左岸一連串改造工程，又有新的亮眼景點，市府水利局更以「幸福」為主題，設置水岸婚禮廣場，未來新人拍攝婚紗照，多了一處新選擇。

水利局在八里渡船頭至永續環境教育中心木棧道，拓寬整修自行車道，並設置「BALI」字樣，及設計仿真堡壘雕塑大受好評。

八里擁有難得一見的城市沙灘，十三行博物館、及淡水夕照等河岸天然美景，在陽光與沙灘的適合條件下，融合八里地區的特色，水利局設計以「幸福」為主題的水岸婚禮廣場。

婚禮廣場上，設置不銹鋼愛心鏡面「鏡收幸福雕塑」，不銹鋼的鏡面，如鏡子般，反射著淡水河的美景及情人、夫妻或朋友間倩影，象徵將幸福與愛情盡收眼底，打造專屬幸福的魅力新亮點。

水利局也將於觀海大道旁，林蔭休憩區，設置特色造型涼亭，提供民眾更新穎、舒適的休憩空間，並規劃水霧廣場，使用紅外線感應控制器，當有人通過時，才啟動噴發，增加趣味性。

八里左岸是新北市觀光遊客熱門景點，水利局於廣場設置石陣座椅，以彰顯八里石材產業特色。去年4月動工的再造工程，是以自然、幸福為設計主題，採用「分區施工、逐區開放」的概念，儘量縮小施工範圍，將景觀視覺衝擊降到最低，也因此深獲當地居民與商家的鼓勵支持。

水利局高灘地工程管理處表示，目前景觀再造工程已全面完工，沿著沙灘曲線木棧道優遊漫步，除可以飽覽八里左岸怡人的山水河岸景致，陽光斜照，會出現彩虹的水霧廣場，藍天幫襯下，隨便一個角度都能拍得絕美的白色穹頂涼亭。

利用淡水河漂流木做成的「彰顯同心」雕塑，也非常適合見證民眾的幸福，成為許多民眾打卡的新亮點。1060226

(中央社)