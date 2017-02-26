金正男案 馬來警：若北韓外交官不配合調查 將予逮捕

圖為北韓駐馬來西亞大使館升上的國旗。(圖/美聯社)

北韓敏感人士金正男遭刺殺一事，至今仍案情膠著。馬來西亞警方在昨天(25日)發出通牒，稱牽涉此案的北韓外交官始終拒絕協助調查，不排除之後依程序強制將其逮捕。

據外電消息，馬國雪蘭莪州警長阿布薩馬（Abu Samah Mat）昨對外聲明，指警方現在已給予牽涉此案的北韓外交官合理的時間，讓他出面協助辦案。若其拒絕，警方將依當地法律簽發法院通知；若再不從，警方不排除向法庭申請逮捕令。

本月22日，馬國總警察長哈立德曾表示，有一位北韓外交官和一名高麗航空人員涉及此案並且仍在馬亞西亞，呼籲北韓大使館協助兩人出面釐清。這名北韓外交官是44歲的大使館二等秘書玄光成（Hyon Kwang Song）。

(中時電子報)