因不夠美京奧幫林妙可代唱 現逆襲成學霸！

林妙可(圖左紅衣小女孩)因形象較佳，代替楊沛宜登上京奧舞台。(圖／翻攝自楊沛宜粉絲團微博)

童星出身的大陸藝人林妙可，近日又因藝校考試再次受到關注，也讓大家再次憶起她成名的時刻，2008年她在北京奧運開幕式表演《歌唱祖國》，讓年僅9歲的她，迅速在全球爆紅，沒想到4天後，卻被爆當時的歌聲不是她唱的，她僅是對嘴型，真正的聲音其實來自另一個女孩楊沛宜。

楊沛宜當初受到奧委會邀請來試唱，成功脫穎而出，但最後上台卻是林妙可不是她，當時擔任奧運會開幕式總導演的張藝謀解釋，「在開幕式前，林妙可和楊沛宜的演唱都錄了，反覆播放後，大家覺得楊沛宜的聲音更好，但林妙可的形象比較好」，所以才會變成林妙可代唱。

楊沛宜長大後越來越漂亮。(圖／翻攝自楊沛宜粉絲團微博）

經過此事後，兩人星路大不同，大家把焦點放在林妙可身上，卻没人注意到幕後天籟小歌手，但少了外界眼光，反而讓她活得低調幸福，雖然同年她獲封「年度最美聲音」，隔年發行個人EP，後續仍有些歌唱表演，但她把重心放在學業上，逐漸成爲小才女。

楊沛宜長大後成學霸。（圖／翻攝自楊沛宜粉絲團微博)

16歲的楊沛宜長得亭亭玉立，現就讀北京重點高中人大附中，前些日子她參加廣州舉辦的USAD China 2017美國學術十項全能中國賽成功晉級，將赴美參加決賽，雖當年無緣登上奧運舞台，但卻逆襲成美女學霸，課業之餘也不忘精進歌唱實力，努力朝自己理想前進，人生越活越漂亮、越有態度。

(專題報導)