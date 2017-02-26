陽明山花季 幕後推手曾蠟筆手繪設計圖

陽明山花季總是吸引上萬民眾朝聖，但市民可能不知道，這項盛事的推手，是現任台北市公園處副處長黃淑如，民國84年間電腦不發達，設計圖還是她與團隊「用蠟筆」手繪而成。

行之有年的陽明山花季，總是吸引上萬民眾上山朝聖，五顏六色的花朵點綴了山頭，上山民眾的歡笑聲迴盪在山谷間。

花季不只是老一輩的集體回憶，更是年輕世代的遊憩景點，朋友上山拿著自拍棒打卡留念、情侶在櫻花林中牽手培養感情，每一張照片，都值得回憶。

但很多市民可能不知道，陽明山花季的推手是其實是現任台北市工務局公園處副處長的黃淑如。

個性幽默、開朗的她，面對記者訪問到過去擔任組長籌辦花季的點滴時，不時語氣上揚，自謙是同仁的大力相挺，才有今天的花季規模。

「我是在田埂間奔跑的女孩！」，黃淑如出生嘉義下港地區，從小跟著父母下田耕種，她笑稱，小時最常做的事就是在田埂間奔跑、釣青蛙。

她說，後來就讀中興大學園藝研究所精進專業，民國78年間考取公職後，便一腳踏進她最愛園藝專業，迄今已在公園處服務28個年頭。

她回憶，84年間籌辦花季的方式是配合農民曆「雨水」來當作花季開幕時間，但當時因礙於經費，僅在光復樓策展，後來獲得佳評後，便將花季經費轉為年度預算，規模漸漸擴大到花鐘廣場周遭，很感謝當時長官的支持，願意給予這個機會讓她與團隊能舉辦花季。

黃淑如笑說，當時電腦不發達，與團隊在草擬景觀配置圖時，還是使用色鉛筆「一筆一畫」塗上去，後來才演變至現在的電腦繪圖。

另外，她擔任組長期間，為了趕工花季佈置，還曾與同仁穿著雨衣在滂沱大雨中趕工，讓她笑稱，「真的是，外面下大雨、衣服裡面下小雨」，當時雖然辛苦，但現在回想起來總是讓人會心一笑。

「我的工作，就像城市的化妝師」，黃淑如說，雖然籌辦花季、各種展覽的過程真的很辛苦，但每當看見許多遊客前來，開心的拍照、舉家和樂的閒逛著，就讓她覺得辛苦是值得的，這也是她繼續在公園處為民服務的動力之一。

個性浪漫的黃淑如，單身時的她堅持每年一定要出國旅遊一次，為的是在放鬆期間，也能間接觀察國外的園藝工程，並將外國經驗內化成自己工作時的養分，替台北市容點綴的更美，但她話鋒一轉，開玩笑的說，「現在結婚只能相夫教子，出國次數真的變少了」。1060226

(中央社)