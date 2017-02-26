二二八連假 北市多賞花景點
二二八連續假期，不少人選擇到陽明山賞花，但其實北市也有不少地方百花盛開，像是中正河濱公園的大波斯菊花海、內湖樂活公園櫻花及馬場町孔雀草花海等地。
台北市陽明山有壯觀茶花、櫻花景緻，北市府在市區的河濱公園、綠地也栽種大量花朵，將城市點綴得色彩繽紛，讓民眾不需跑到山上就能就近賞花、踏青。
北市工務局表示，中正河濱公園大波斯菊花海面積約2300平方公尺，且有粉紅色、粉紫和白色等不同顏色花朵，大波斯菊最高可生長至1公尺，搭配公園綠地水景，非常適合假日來這走走。
至於內湖樂活公園的櫻花也是十分吸睛，在當地樂康里民及內溝溪綠美化協會細心維護下，台北市區內就可以享受這樣的美麗櫻花林及碧綠草地。
北市公園處說，交通位置便利的樂活公園是近年來追逐櫻花嬌顏的新興熱門景點，但希望民眾賞花同時，不要任意踐踏草地及隨意摘取花朵，這樣才能長久延續這碧草如茵的城市綠地。
而在馬場町紀念公園約900平方公尺的孔雀草花海，滿滿金黃、橘、紅色交織的燦爛花海，密集地盛開，美麗浪漫破表，充滿春天氣息，也是賞花重要景點。
北市水利處指出，馬場町紀念公園在日治時期是士兵及馬術練習場，同時也用作機場使用，相對於「松山機場」，當時又稱為「台北南機場」，富有歷史韻味，假日來河濱賞花，適合全家出遊或情人情侶們約會，公園內有自行車租借及輕食區可供休憩。1060226
(中央社)
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