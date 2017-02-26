只學20小時西文 邱筱筑勇闖中美洲

「語言可能是第一個障礙，文化是第二個障礙」，宏都拉斯酪梨健康種苗繁殖計畫技師邱筱筑說，2006年她只學了20小時的西班牙文就出國擔任志工，這期間走過中美洲4個國家。

總統蔡英文1月間出訪中美洲友邦，在宏都拉斯參觀兩國技術合作計畫與一鄉一特產計畫的成果，給予肯定及勉勵。

台灣藉由推動「酪梨」、「馬鈴薯」等計畫，協助宏國建立健康農漁業生產體系，並強化兩國合作關係與邦誼。

在這些合作計畫的背後推手是國合會志工、技師。

宏都拉斯酪梨健康種苗繁殖計畫技師邱筱筑，與國合會的第一次接觸至今，一轉眼也已10年；她在中美洲前前後後待了5年，這期間她走入宏都拉斯、瓜地馬拉、尼加拉瓜、薩爾瓦多，還嫁給了尼加拉瓜人。

回想起當初投入援外工作，她說，原本自己想去荷蘭念研究所，但沒能成行，留在台灣唸研究所，唸了以後發現自己好像沒那麼喜歡念書，當時，老師跟她說，國合會正在找有農業背景的志工，問她要不要試看看，「反正只有1年的時間，如果不喜歡1年就回來」。

邱筱筑說，研一時，她先辦休學，參加國合會計畫，到宏都拉斯擔任志工；這個決定她並未事先跟父母商量，而是等一切安排底定了，才告知，雙親相當吃驚，尤其當時詐騙集團盛行，爸爸擔心她會不會遇上詐騙集團。

回想當時，她笑說，「每個人都跟我講說他們（宏都拉斯的人）會講英文，結果都騙人，只會講Hello，逼得自己必須要會講西語」。

在宏都拉斯，邱筱筑憑著一本西文字典，待在沒半個台灣人且英文又不通的省份，從事國合會志工工作。

邱筱筑說，休學3學期後，她再回到台灣把研究所唸完，那時候國合會剛好有個獎學金計畫，她去考獎學金，走向駐外技術團。

她在瓜地馬拉待了10個月，之後又派尼加拉瓜2年，隨後再到薩爾瓦多1年，返國合會服務2年，去年又再派宏都拉斯，擔任酪梨健康種苗繁殖計畫技師。

她說，大家會覺得當海外援助工作好玩、有趣又新鮮，但實際出來之後，會發現很多問題，例如，能不能適應當地生活，「語言可能是第一個障礙，文化是第二個障礙」，能不能習慣是一個關鍵，而從這個關鍵找出協調性出來，這是能否持續下去的重點。

她也建議有志從事海外援助工作的人，到國外生活不能凡事都用台灣的角度看，調整心態是最困難的。

從第一線的田間農民到政府人員，如何讓雙方都達到實質效益就是擔任技師的重要工作。

邱筱筑說，因為國家文化風情不一樣，「我們的腳步很快，這邊要學會放慢腳步」，此外，與當地人合作，「跟他當下發脾氣，他們還是會笑笑地回你，但他們不會幫你解決問題」；她說，自己出國前後的改變是，變得「比較有耐心一點」。1060226

(中央社)