陸劇來襲 台灣應發展OTT影視平台

－大陸通俗文化專題之五針對中國大陸影視產業崛起，大量銷入台灣，國內學者分析，台灣客觀條件投入高成本影視作品有難度，因此培養劇作人才、影視動漫電玩產業鏈，及發展OTT平台是競爭關鍵因素。

中正大學傳播學系教授羅世宏分析，大陸影視影響台灣大致可以分為兩個階段；第一階段為電視台大量購入大陸歷史劇，如康熙王朝、三國演義等。

羅世宏認為，這個部分對台灣的流行文化影響較低，且由於台灣節目本就缺乏高成本與大場面製作條件，因此這方面的陸劇反倒能與台灣的影視作品互補。

他提到，第二階段是中國大陸近年投入大量成本製作歌唱選秀節目、實境秀，吸引許多台灣一線歌手、藝人、製作人員前往參與，卻也使得台灣的綜藝節目面臨人才缺乏的窘境。

羅世宏指出，中國大陸透過龐大的市場壓力，讓以大眾市場為發展核心的藝人，避免政治敏感場合或言論，以免遭封殺，也顯示大陸以娛樂產業影響政治的現象。

他分析，過去大陸時裝劇因較缺乏流行元素並不受歡迎，但隨著中國大陸近年也開始學習南韓、日本經驗培養偶像團體、拍攝偶像劇，並透過綜藝娛樂節目推廣大陸流行文化價值，因此未來大陸時裝劇在台灣走紅的機率也相當高。

羅世宏表示，中國大陸傳播政策有明顯的保護主義，更強調政治信仰的維護，某些程度上也限制了影視產業內容發展，「如果大陸開放更大的創作空間，他們的競爭力會更強」。

他說，大陸的影視製作商為因應政府的限制，近年不斷發展OTT（線上影音），再加上大陸網路文學蓬勃發展，甚至延伸至電玩、動漫產業，建構出一套從劇本創作到影視劇製作與周邊延伸商品的完整產業鏈。

反觀台灣，在這塊領域的耕耘相當缺乏。他說，如何培養優質的劇本創作人才、培植動漫電玩產業也是發展台灣影視流行產業的重要。

此外，羅世宏分析，隨著新媒體興起，OTT平台逐漸改變人們的收視習慣，收看電視的人口正逐漸下滑，而中國大陸的OTT平台若成為台灣規模最大且使用率最高的OTT平台，那勢必影響台灣人能收看的影視內容。

羅世宏舉例，大陸2016年熱門網劇「上癮」因涉及同性戀議題在中國大陸境內OTT平台遭下架，但同一家大陸業者設在海外的OTT平台則並未下架。

他說，這是因為同性戀議題並不涉及中共政治敏感，大陸業者絕不可能在海外OTT平台上架涉及可能被解讀為「藏獨」、「台獨」或維權內容的影視作品；這顯示收視族群的選擇會因政治因素受到限制，再加上透過海量影視作品填充觀眾收視選擇，便慢慢構成「娛樂致死」現象。

「娛樂致死」（Amusing Ourselves to Death）論述由美國媒體理論學者波茲曼（Neil Postman）所提出，指政治、宗教、新聞、體育、教育、商業等公眾話語都以娛樂方式出現，導致人類成為娛樂至死的物種。

羅世宏指出，目前台灣的電視戲劇市場早已被陸劇、韓劇、歐美劇占據；綜藝娛樂節目影響力也被大陸節目所取代，若連OTT都失守，那台灣的影視流行文化產業真的就全面失守了。

他建議，政府應該整合公廣集團與具官股背景的中華電信，推出一套OTT平台，將台灣優質的影視作品上架，先以精緻打響知名度，之後透過利潤分享機制與其他電視業者合作，逐漸匯集海量的影視節目作品，才有機會與國外影視產業競爭。1060226

(中央社)