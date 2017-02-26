台獨三個不可能 蔡武璋：籲蔡英文務實拚經濟

我要評比

文化部25日在台北舉行記者會，部長鄭麗君宣布將推動中正紀念堂轉型，並將提出《中正紀念堂管理處組織法》修正草案。（中央社）

民進黨重新執政後不斷推動「去中國化」，文化部長鄭麗君25日宣布，中正紀念堂停止播放「蔣公紀念歌」，並停售所有紀念蔣的紀念品。對此一波波「去中國化」動作，台灣一國兩制研究協會理事長蔡武璋指出，蔡英文背後有「台獨」大老指導「去中國化」，但他認為「台獨」有三個不可能，希望蔡英文以務實的方式處理台灣經濟、處理兩岸關係。

據《中評社》報導，蔡武璋觀察，蔡就任不到1年，大陸觀光客驟減，已經衝擊了台灣經濟發展，兩岸經貿也在萎縮中，加上蔡政府推動新南向成效有限，他預期台灣的經濟會走下坡。

對「去中國化」動作，蔡武璋指出，蔡英文背後有「台獨」大老指導加速進行。他分析強調「台獨」是不可能的，理由有三：

第一，從歷史上來看，不可能。因為台灣本來就來自中國歷史的一部分。

第二，從文化上來看，不可能。兩岸不但血緣相同，語言、文化也相通。

第三，從國際現實看，不可能。全世界絕大多數國家承認中國，僅少數與台灣有邦交；中國大陸在聯合國有否決權，台灣永遠只能在聯合國外遊行、抗議，根本進不了聯合國。

蔡武璋呼籲蔡英文政府，不可能的事就不要再浪費時間了，要用實實在在、務實的方式處理台灣經濟、處理兩岸關係。

蔡武璋為嘉義大學名譽農學博士、嘉義大學校友總會榮譽理事長。他事業經營有成，推動兩岸交流已逾20年，創設台灣一國兩制研究會。

(中時電子報)