台獨三個不可能 蔡武璋：籲蔡英文務實拚經濟
民進黨重新執政後不斷推動「去中國化」，文化部長鄭麗君25日宣布，中正紀念堂停止播放「蔣公紀念歌」，並停售所有紀念蔣的紀念品。對此一波波「去中國化」動作，台灣一國兩制研究協會理事長蔡武璋指出，蔡英文背後有「台獨」大老指導「去中國化」，但他認為「台獨」有三個不可能，希望蔡英文以務實的方式處理台灣經濟、處理兩岸關係。
據《中評社》報導，蔡武璋觀察，蔡就任不到1年，大陸觀光客驟減，已經衝擊了台灣經濟發展，兩岸經貿也在萎縮中，加上蔡政府推動新南向成效有限，他預期台灣的經濟會走下坡。
對「去中國化」動作，蔡武璋指出，蔡英文背後有「台獨」大老指導加速進行。他分析強調「台獨」是不可能的，理由有三：
第一，從歷史上來看，不可能。因為台灣本來就來自中國歷史的一部分。
第二，從文化上來看，不可能。兩岸不但血緣相同，語言、文化也相通。
第三，從國際現實看，不可能。全世界絕大多數國家承認中國，僅少數與台灣有邦交；中國大陸在聯合國有否決權，台灣永遠只能在聯合國外遊行、抗議，根本進不了聯合國。
蔡武璋呼籲蔡英文政府，不可能的事就不要再浪費時間了，要用實實在在、務實的方式處理台灣經濟、處理兩岸關係。
蔡武璋為嘉義大學名譽農學博士、嘉義大學校友總會榮譽理事長。他事業經營有成，推動兩岸交流已逾20年，創設台灣一國兩制研究會。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。