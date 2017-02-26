2017十大突破技術：刷臉支付、自駕車都上榜

2015年3月16日，馬雲在漢諾威IT展示範「刷臉」支付。（新華社）

美國權威雜誌《麻省理工科技評論》今年已經公布十大突破技術，與人工智慧應用相關的就包含5項，其中阿里巴巴的刷臉支付、強化學習都入圍，表現亮眼。

日前《麻省理工科技評論》在網站公布全球最知名的科技榜單之一，每年公布的十大突破性技術具有其影響力，自2002年首度公布榜單至今，已來到第16年，今年公布的十大突破技術與網路、人工智慧更加息息相關，包括治癒癱瘓、自駕車、刷臉支付、實用型量子計算機、360°全景自拍、太陽能光伏電池、基因療法2.0、細胞圖譜、僵屍物聯網、強化學習。

2016年7月27日，山東棗莊海潤中糧大廈的住宿旅客，透過刷臉辦理入住飯店的手續。

其中實際應用於網路的技術就有5項，阿里巴巴囊括兩大技術，也就是現在已經在網路交易領域廣泛使用的「刷臉支付」，以及實際應用於商業管理領域的「強化學習」。

刷臉支付已經出現在銀行、網路交易等領域，目前發展成熟，可實際提供客戶一個安全方便的支付方式，但不可諱言的是，這種支付方式還是存在普遍容易洩漏隱私的問題。

除此之外，刷臉的技術還應用在追蹤嫌犯，中國地方政府已經將臉部辨識軟體，用來辨識監視錄影中可疑嫌犯的臉部特徵，並且廣泛應用於全中國，但分析出來的鏡頭效果還不好，因為影帶可能是好幾年前的，有很多馬賽克或品質不好。

據中國科技網站《驅動之家》報導，阿里巴巴強化學習技術已經實際在雙11節日中，他們將客戶的手機點擊率提升10-20%，同時也幫助杭州管理城市交通，將車輛通行速度成功提升11%。另外，廣州的白雲機場還打算將技術應用在管理飛機。

2016年9月14日，Uber推出自駕車車隊。(美聯社)

美國加州時間2016年9月23日下午，Google自動駕駛車發生了一起嚴重車禍，單側車身嚴重凹陷。車禍責任，並不歸屬Google自駕車。(圖／翻攝YouTube)

近幾年崛起的自駕車技術，則是能夠幫助司機在高速公路上完成高效運輸的任務，技術成熟約還需要5-10年時間，一旦自動駕駛技術成熟，貨車司機卻可能因此失業。

360°全景自拍可能再一次改變全世界人們用鏡頭說故事的方式，這項技術目前已算是成熟，鏡頭可以拍到360°畫面，讓觀眾如臨其境，如果再搭配VR頭罩的話，將更加真實。

(中時電子報)