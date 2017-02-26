NBA》好搶手！過去24小時5隊招攬波格特

就算波格特本季因傷打打停停，不少球隊仍對他深感興趣。(美聯社)

就算本季因為傷痛頻傳，目前只打26場，波格特的身手仍受肯定！先前被小牛交易到七六人的波格特，即將遭到七六人買斷釋出，根據《Yahoo Sports》報導，過去24小時內至少5隊跟波格特經紀人探詢加盟意願，可見他的搶手程度。

過去24小時內考慮招攬波格特的球隊包含騎士、馬刺、火箭、塞爾提克與爵士等隊，由於波格特放過話，自己只會考慮加盟本季具備爭冠本錢的球隊，如今看來騎士與馬刺的機會較大，特別是剛獲戴隆威廉斯加盟的上季總冠軍騎士。

波格特本季場均3分、8.3籃板與1.9助攻，屬於內線防守強悍的大個，唯一的問題是他的進攻手段比較單調，罰球也不靈光，可是他曾跟勇士拿過總冠軍的經驗相當難得，假如騎士真的能夠得到他，相信會對衛冕帶來正面助益。

(中時電子報)