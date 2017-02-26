二二八連假第2天 高速公路上午現車潮

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二二八連假第2天陰雨持續，不減民眾出遊興致，據交通部台灣區國道高速公路局路況資訊系統，今天上午8時30分國道已現車潮，國道1號湖口服務區到新竹、國3土城到龍潭已塞車。

截至上午8時30分，國1南下湖口服務區到新竹、國3土城到龍潭都已塞車，時速不足40公里，一路上走走停停，其他路段大致順暢，時速維持在60到90公里。

高公局提醒，降雨影響，用路人開車時應隨時注意路況，避免發生事故，也可改搭大眾運輸工具。1060226

(中央社)