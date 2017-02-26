地上口香糖汙漬 揭貧富差距真相

亂吐口香糖除製造髒亂外，也能一窺所在的社經現象。(達志影像)

看到地上一塊塊黑色的口香糖汙漬，除了感嘆公德淪喪外，還有甚麼蹊蹺在其中?紐約一名資料分析師Walker Harrison不只感嘆環境汙染還利用他的專業統計專業知識，配合紐約街頭詳盡的田野調查，發現路面上口香糖汙漬還深藏更為宏大的社經現象。

Walker Harrison本著嚴謹統計精神，計算綜跨大半個曼哈頓的公園大街（Park Avenue）上的口香糖汙漬，發現了規律而有趣的現象。首先，兩條街道交叉路口的人掉上口香糖汙漬是最集中的區域。靠近垃圾桶、報箱及公車站牌附近，汙漬也比較集中。以及商業區附近總比住宅區多。人人都能理解行人越多之處汙漬也比較多。但是這些口香糖汙漬所在之處，配合美國人口普查局公佈的地區人均收入調查，就會出現更為清晰的圖像。

舉例來說，比較富裕的Upper East Side街上只有少數汙漬；收入較低的第96大道以北，口香糖汙漬就大量出現。口香糖汙漬與附近區域民眾收入有強烈關聯性。收入低，公德心也一定更差嗎?事實可能更為複雜。

根據破窗理論，只要地上汙漬越多，非附近居民經過時吐口香糖的機率也會更高，高級社區門口皆有門衛，經過的人就比較不好意思吐出來，還有收入較高的人多數時間不是在辦公室就是在車上，沒有吐口香糖的機會。最後，富裕社區顯然有更多資源雇請清潔人員打理環境衛生。

台灣人行道上的口香糖汙漬或許不多，但是大街小巷上總少不了檳榔汁或檳榔渣，哪怕僅憑個人感覺，也能知道檳榔汁/渣的分布極不平均，不知台北街頭的紅色汙漬能否套用在紐約人行道上的口香糖汙漬理論。

(中時電子報)