紀念堂去蔣化 葉毓蘭：有膽叫民主進步戰史館
文化部長鄭麗君宣布推動中正紀念堂轉型，將停播〈蔣公紀念歌〉，下架威權統治者意象鮮明商品，如公仔、文具、生活用品等，中正藝廊、介石廳、瑞元廳也將更名。前警大教授葉毓蘭今日在臉書痛批，這就像點牛肉麵不要牛肉一樣，有膽就把中正紀念堂改名叫做「民主進步戰史館」、「英全政績堂」。
儘管鄭麗君強調，「這不是去蔣化，是面對他」，葉毓蘭質疑，這是人話嗎？還是有文化的人講我們聽不懂的話？！中正紀念堂不賣蔣公公仔、不播蔣公紀念歌，不能有中正、介石，那還叫什麼「中正」紀念堂，那不是跟到餐廳點菜時，叫「老闆，我的牛肉麵不要牛肉，排骨湯不要排骨！」一樣？？
葉毓蘭直言，有膽子就把中正紀念堂改名叫做「民主進步戰史館」、「英全政績堂」，不然，乾脆叫做「鄭麗君紀念堂」，因為，題字寫草一點，我們高齡化社會老花的情形越來越嚴重－您文化部長的大名就可以流傳千古了！
(中時電子報)
文章來源：葉毓蘭臉書
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