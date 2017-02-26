札幌若角逐 連3屆冬奧可能都在亞洲
日本札幌今年第三度舉辦亞洲冬季運動會，這座位於北海道的城市也曾辦過冬季奧林匹克運動會，亞洲奧林匹克理事會主席阿罕默德說，如果札幌競爭，很可能連3屆冬奧都在亞洲。
今年札幌亞冬運19日到26日進行，第1屆西元1986年、第2屆1990年亞冬運都在札幌辦，另外，第11屆1972年冬奧，同樣在這裡的雪地留下足跡。
2018年冬季奧運將於韓國平昌揭幕，而2022年冬季奧運移師中國大陸北京。
亞洲奧林匹克理事會主席阿罕默德（Ahmed Al-Fahad Al-Ahmed Al-Sabah）日前在札幌亞冬運期間表示，如果札幌宣布競爭2026年冬奧，他相信亞洲已準備好連3屆舉辦冬奧的舞台了。
「舉辦方式、場館設施和經驗，札幌一應俱全」，阿罕默德說，第1屆亞冬運僅7支代表團，如今成長到32支，包含南半球澳洲和紐西蘭，而亞冬運茁壯，讓東南亞熱帶地區有機會參與、交流，如馬來西亞、印尼冰球隊，卡達甚至還有女子冰壺隊。
「以前這根本是個夢想」，阿罕默德說，亞洲的運動會文化已改變。
大會表示，這屆亞冬運參賽代表團中，澳洲和紐西蘭是受邀參賽，成績不列入正式官方紀錄。1060226
(中央社)
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