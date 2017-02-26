文化走出去 陸影視綜藝節目海外熱銷

－大陸通俗文化專題之六中國大陸影視作品、綜藝節目近年大量外銷，並受到歡迎。海外華人學者分析，這除了與大陸政策推廣、影視產業崛起有關，更與中國大陸移民海外人口增加有直接關係。

長期研究亞洲電影與海外華人傳媒文化的加拿大西門菲沙大學（SFU）人文學系副教授孔書玉表示，以加拿大為例，中國大陸的電視節目約在1990年代透過錄影帶出租形式在當地華人市場流通。

孔書玉說，同一時期，台灣、香港也有大量電視節目輸出，但當時華人移民以香港人為主，因此香港節目較受海外華人移民族群歡迎，其次才是台灣、大陸的節目。

她提到，2000年代開始，中國大陸的移民人口占海外華人比例也逐漸增加，但這個時期，台灣的綜藝節目如「綜藝大哥大」、「康熙來了」等仍是海外華人的收視主流。

孔書玉指出，一直到2008年過後，隨著中國大陸移民大量移入，加上大陸綜藝影視節目逐漸成熟、北京當局推動「中國文化走出去政策」，陸續在美、加成立「長城平台」，在當地即可透過衛星電視收看數個大陸節目，海外華人收視習慣逐漸轉向大陸節目。

她提到，在2010年過後，大陸的真人秀、實境秀逐漸取代台灣綜藝節目在海外華人收視習慣中的地位；而「步步驚心」、「後宮甄嬛傳」、「瑯琊榜」等電視劇也受到海外華人歡迎，再加上網路媒體傳播，大陸影視節目隨之登上海外華人收視的巔峰。

在電影層面，孔書玉指出，中國大陸電影約在90年代開始外銷全球，但除了如「霸王別姬」等曾獲國際大獎的作品較容易登上商業院線外，一般大陸電影多只流通於藝術院線，並不屬於大眾市場。

她說，但隨著近年中國大陸開始拍攝商業片、大陸海外移民人數越來越多，現在在華人較多的城市中，幾乎有1/4至1/3的商業院線會上映大陸電影。

而在收視習慣上，她表示，大陸過去拍攝的時裝劇多屬「社會寫實劇」，內容多呈現大陸高房價、反腐等社會問題，因此對缺乏切身背景的海外華人族群而言，並沒有吸引力，反而是高成本、考究較為講究的古裝劇深受歡迎。

但孔書玉提到，近年來，中國大陸也開始學習南韓、日本拍攝偶像劇，未來若拍攝手法、劇本更加成熟，相信也會引起海外華人的興趣。

針對收視族群，孔書玉分析，目前收看中國大陸戲劇、節目的海外華人，仍以第一代移民族群為主，年齡層偏高；而出生於海外的華人移民第二代則因出生背景，較不容易對大陸產製的影視作品產生共鳴。

孔書玉認為，中國大陸的影視作品近年在海外受到歡迎，除了與中國政府大力推動文化走出去政策、中國影視娛樂產業崛起有關外，最重要的還是因為中國移民人口增加有直接關係，「看的人越多，片商、電視業者選擇採用中國影視作品、節目的意願也越高」。1060226

(中央社)