二二八連假 高雄遊樂園祭超優惠搶客
二二八連假，高雄遊樂園業者紛祭出優惠搶客，義大遊樂世界祭出兒童10元銅板價入場、大魯閣草衙道則有消費滿額贈樂園免費暢遊券。
高雄義大遊樂世界於25日至28日，推出3至12歲兒童入園可享銅板價新台幣10元特價，每張優惠票須現場搭配購買1張原價全票使用，結合園內新遊樂設施「VR方城市」大搶親子市場，該設施可提供多人互動連線、360度全景VR遊戲，開設以來吸引不少親子前來並肩作戰。
高雄大魯閣草衙道則於2月15日起至3月19日，加碼推出每週一至週四來館消費滿999元就送樂園暢遊券，園內「天空飛行家」遊樂設施，可自主操控機翼，享受公轉加自轉的快感，已在網路上引起熱議，前來挑戰玩家絡繹不絕。1060226
(中央社)
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