嘉義大學無人商店 誠實看得見
嘉義大學最近開設一間無人看管的「誠實商店」，募集全校師生8成新以上的書籍、用品，以良心投款方式，所得捐贈給清寒獎助學金專戶。
嘉義大學學生事務處表示，為了發揮延續物命精神，培養師生愛物惜物、資源再利用的觀念，並落實誠實自律的品德，學生事務處去年底向全校師生募捐8成新以上物品，開設「誠實商店」。
學生事務處指出，誠實商店的入口處有一面「愛心鏡」，讓師生進門就可以看到自己的愛心；顧客在取用商品、將錢投入愛心箱，走出誠實商店時，還有一面「誠實鏡」，可以照到自己誠實的容貌。
在無人看管的情況下，師生們可自由進出尋寶購物，自行將費用投入愛心箱；書籍只要以1張未對獎發票，就可以兌換1本書，充分發揮延續精神糧食的使命。
嘉大學務長陳明聰指出，誠實商店物品由全校師生無償提供並訂價，物品賣出所得將全數捐入嘉大清寒獎助學金專戶，希望藉由此舉嘉惠更多學生。
校方表示，嘉大「誠實商店」設在學生活動中心1樓，校外人士也可自由出入選購，營運1個多月來，誠實度達100%，還有人多捐贈現金及發票，令人欣慰。1060226
(中央社)
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