金酸霉獎年度爛片出爐 這2部成大贏家
DC漫畫改編的「蝙蝠俠對超人：正義曙光」，以及1部抨擊美國前國務卿希拉蕊．柯林頓的紀錄片，今天在年度票選爛片的好萊塢「羞恥殿堂」金酸霉獎共享大贏家「殊榮」。
法新社報導，「蝙蝠俠對超人：正義曙光」（Batman V Superman: Dawn Of Justice）與「希拉蕊的美國：揭露民主黨」（Hillary'sAmerica: The SecretHistory of the Democratic Party）各自皆以爛演技、編劇與導演拿下4座金酸霉獎，不過最爛影片仍由「蝙蝠俠對超人」抱回。
金酸霉獎發表聲明說：「最後獎歸這2部截然不同的爛片：耗資2億5000萬美元的漫畫改編電影『蝙蝠俠對超人：正義曙光』與『希拉蕊的美國：揭露民主黨』。」
保守派評論家丁尼希戴蘇薩（Dinesh D'Souza）在「希拉蕊的美國」以蹩腳旁白拿下最爛演員，還外帶最爛導演「殊榮」回家。「希拉蕊的美國」在影評網站爛蕃茄（Rotten Tomatoes）的滿分10分之中，只拿下1.7分。
金酸霉獎未指名道姓的麗貝卡特納（Rebekah Turner）則以飾演敗北的民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）拿下最爛女主角，最爛女配角則獎歸演出備受批評的「名模大間諜2」（Zoolander2）的克莉絲汀薇格（Kristen Wiig）。
男星傑西艾森柏格（Jesse Eisenberg）則以「蝙蝠俠對超人」奪下最爛男配角獎。
「今日美國報」報導，梅爾吉伯遜（Mel Gibson）2年前以「浴血任務3」（The Expendables 3）獲提名為最爛男配角後，今年以執導「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）受到肯定，榮獲改頭換面獎。（譯者：中央社周莉芳）1060226
(中央社)
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