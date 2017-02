金酸霉獎年度爛片出爐 這2部成大贏家

DC漫畫改編的「蝙蝠俠對超人:正義曙光」,以及1部抨擊美國前國務卿希拉蕊.柯林頓的紀錄片,今天在年度票選爛片的好萊塢「羞恥殿堂」金酸霉獎共享大贏家「殊榮」。

法新社報導,「蝙蝠俠對超人:正義曙光」(Batman V Superman: Dawn Of Justice)與「希拉蕊的美國:揭露民主黨」(Hillary'sAmerica: The SecretHistory of the Democratic Party)各自皆以爛演技、編劇與導演拿下4座金酸霉獎,不過最爛影片仍由「蝙蝠俠對超人」抱回。

金酸霉獎發表聲明說:「最後獎歸這2部截然不同的爛片:耗資2億5000萬美元的漫畫改編電影『蝙蝠俠對超人:正義曙光』與『希拉蕊的美國:揭露民主黨』。」

保守派評論家丁尼希戴蘇薩(Dinesh D'Souza)在「希拉蕊的美國」以蹩腳旁白拿下最爛演員,還外帶最爛導演「殊榮」回家。「希拉蕊的美國」在影評網站爛蕃茄(Rotten Tomatoes)的滿分10分之中,只拿下1.7分。

金酸霉獎未指名道姓的麗貝卡特納(Rebekah Turner)則以飾演敗北的民主黨總統候選人希拉蕊.柯林頓(Hillary Clinton)拿下最爛女主角,最爛女配角則獎歸演出備受批評的「名模大間諜2」(Zoolander2)的克莉絲汀薇格(Kristen Wiig)。

男星傑西艾森柏格(Jesse Eisenberg)則以「蝙蝠俠對超人」奪下最爛男配角獎。

「今日美國報」報導,梅爾吉伯遜(Mel Gibson)2年前以「浴血任務3」(The Expendables 3)獲提名為最爛男配角後,今年以執導「鋼鐵英雄」(Hacksaw Ridge)受到肯定,榮獲改頭換面獎。(譯者:中央社周莉芳)1060226

(中央社)