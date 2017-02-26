涉恐嚇捷運50人死賠罪 女子遭起訴

32歲季姓女子不滿台北捷運服務，竟寄電子郵件給北捷，提及「給我3萬或者捷運裡面50個人死亡賠罪」等語。台灣台北地方法院檢察署偵結，認定季姓女子涉犯恐嚇公眾罪起訴。

承辦檢察官在起訴書中，特別引用之前類似判例主張，季姓女子恐嚇公眾犯意甚明；引用的判決指出，民國94年一名在台工作的義大利男子不滿遭外籍老闆解僱，竟發送電子郵件給台北捷運、中正機場（桃園機場）及台北巿政府消防局，誣指欲出境的外籍老闆將對台北捷運及台北101大樓進行恐怖行動。這名義大利男子後來被依誣告罪判刑5月，緩刑2年。

本案起訴書指出，季姓女子不滿北捷服務，105年5月7日晚間9時38分、40分及43分，分別寄發內容含有「給我自己1萬或3萬賠罪...我現在寫的就是希望大家死」、「給我3萬或者捷運裡面50個人死亡賠罪」、「我要50個人命、除非一次徹底解決」電子郵件，寄到北捷電子信箱。

北捷客服人員開啟電子郵件後，立即報警處理；警方循線逮捕季姓女子。

檢方表示，捷運為大眾運輸工具，人數眾多處所，如果遭恐怖攻擊，屬重大犯罪事件，這個訊息一旦為公眾知悉，勢必造成公眾恐慌；北捷接獲電子郵件情資，勢必會通知警方偵查，這是一般常識，季姓女子應有知悉，卻仍決意發送電子郵件，犯意甚明。

檢方指出，季姓女子電子郵件表示要大家死及要50個人命等語，不論排版、語句為何，警方接獲報案後必會認真看待而派員到北捷捷運站附近查訪及巡邏，以防止意外發生，警方查訪過程也會導致旅客驚慌，審酌季姓女子寄出3封電子郵件時間接近，視為接續行為，依恐嚇公眾罪論處。1060226

(中央社)