姚明：盼將大陸國家隊球員改為邀請制
大陸退役籃球明星姚明日前當選中國籃協主席。針對大陸國家隊組建的想法，姚明說，希望將球員「徵調制」改為「邀請制」，將一定時期內狀態好、意願強的運動員送到國際賽場。
中共黨媒人民日報今天刊出對中國大陸籃球協會主席姚明的訪問，面對媒體詢問姚明對大陸國家隊的組建有什麼想法時，姚明作上述表示。
姚明指出，「國家隊是中國籃球王冠上最閃亮的一顆明珠」。可以從召集方式上變一變，以往是行政命令式通知，發到俱樂部、體育局。未來希望將球員徵調制度改為球員邀請制度。
姚明表示，此舉是希望在尊重運動員的同時，也使大家明白身上的責任與使命。同時，也希望在選拔制度上有所創新，最終將一定時期內水準高、狀態好、意願強的運動員推送到國際賽場的大舞台。
他說，大陸國家隊的建設也是「系統工程」，在訓練保障、運動保險、形象包裝、媒體推廣等方面都應該同步提升。中國大陸男子籃球職業聯賽的好壞和大陸國家隊有著密切聯繫，而且是「正向關係」。
姚明表示，大陸國家隊的戰績也會影響聯賽的市場，但兩者在時間安排上存在矛盾。未來想嘗試將大陸國家隊的市場權益透過聯賽體現，大陸國家隊的形象則可透過聯賽投射、放大，以平衡大陸國家隊與聯賽的關係。1060226
(中央社)
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