怕不忍心下毒手！ 阮經天狠拒鄧超邀約

阮經天透露拒絕鄧超吃火鍋邀約。（圖／達志影像）

阮經天（小天）一改過去陽光、熱情、活潑的角色，在新片《心理罪之城市之光》中飾演變態殺手，為了演好變態殺手的角色，阮經天還拒絕鄧超一起吃火鍋的邀約，阮經天表示：「發現我越來越喜歡這個人的時候，我就變得不太想殺他了，我對他的喜歡會增加我角色的難度」。

懸疑電影《心理罪之城市之光》由鄧超、劉詩詩、阮經天、郭京飛等人主演，小天在片中飾演變態殺手「江亞」，這回算是角色大突破，阮經天坦言演得很過癮，不過他也因此拒絕鄧超的吃火鍋邀約，原來阮經天為了詮釋變態殺手，刻意和劇組保持距離，直到快結束才開始跟鄧超熟識，小天說：「發現我越來越喜歡這個人的時候，我對他的喜歡會增加我角色的難度，所以我拒絕了」。

(中時電子報)