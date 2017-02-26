北海岸泡溫泉、嚐海味！訪大導史柯西斯《沉默》取景祕境

老梅綠石槽。（新北市漁業處提供）

228連續假期已經規劃好行程出外踏青旅遊行程嗎？不妨來北海岸一遊吧來臺灣的最北端走走，除了可以在富基漁港品嚐現撈鮮甜的海味外，也可以到磺港漁港泡溫泉。另外獅頭山公園下方與水尾漁港間的「神秘海岸」，是大導演馬丁史柯西斯看中海岸有豆腐岩、蜂巢岩等豐富地形，特別到這祕境取景拍攝現正上映的電影《沉默》。

來金山泡湯觀海景。（新北市漁業處提供）

暢遊金山好風情 泡湯觀海好舒鬆

漁業處表示，磺港漁港是全國唯一可以泡湯觀海的漁港，港內的金山海灣溫泉會館擁有全國稀有的海底鹵素溫泉，能幫助血液循環，讓您清爽舒暢，在寒流襲臨的日子裡，讓您消除疲勞，給您暖呼呼的假期。

富貴角附近的風稜石遠看彷彿雕刻大師朱銘的知名創作《太極》，挺直雙手昂首海洋，遺世獨立的樣貌讓人景仰。（林宜靜 攝）

不僅如此，鄰近的獅頭山公園，保留著許多原始的自然生態景觀，美麗的海岸風光，包括野柳岬、磺港漁港與中角山海景及金山著名地標「燭臺雙嶼」，海天一色，美不勝收。

面向太平洋的北海岸，在夕陽餘暉下更顯美麗。（達志影像／shutterstock提供）

另外獅頭山公園下方與水尾漁港間的「神秘海岸」，是好萊塢大導演馬丁史柯西斯看中海岸有豆腐岩、蜂巢岩等豐富地形，特別到這祕境取景拍攝現正上映的電影《沉默》，使金山美景躍上國際舞台。在享受過磺港漁港特有的泡湯風情、漫步獅頭山及悠遊神秘海岸之餘，還可以到金山老街逛逛，一趟行程，給您不同的享受。

富基魚市。（新北市漁業處提供）

富基魚市來嚐鮮 徜徉春光北海岸

另富基漁港有著全國知名的觀光魚市，提供各式各樣「活跳跳」的海鮮，無論是生鮮活魚、龍蝦、石斑、花蟹等等各式各樣，數不清的活魚海鮮，這裡通通都買的到。

富基魚市生猛海鮮。（新北市漁業處提供）

此外，還有沿海現撈的明蝦、萬里蟹以及貢寮鮑，值得您細細品嚐。而且鄰近還有麟山鼻步道、富貴角燈塔、老梅綠石槽及石門洞等北海岸天然景觀，讓您陶冶身心，徜徉碧海藍天，邀您來一場屬於春天生態與美食饗宴。

(中時電子報)